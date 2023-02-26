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Домника Калиникова

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Место рождения

д.Вадилки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1873 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Вадилки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
03.11.1891

Муж: Михаил (Андреев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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