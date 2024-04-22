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Жабин Григорий Петрович

Место рождения

Климово, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1771 г.р.
1772 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Климово, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1788

Жена: Жабина Ирина Яковлевна

Климово, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Второй брак Брак 2: запись о браке №3, метрическая книга за 1788 год, Богоявленская церковь, село Климово, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья 2: Поручители: Клим Жабин и Степан Жабин
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жабина Василиса Ивановна

Первый брак
Смерть
Неизвестно
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