Жабин Григорий Петрович
Место рождения
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Бракосочетание
1788
Жена: Жабина Ирина Яковлевна
Второй брак Брак 2: запись о браке №3, метрическая книга за 1788 год, Богоявленская церковь, село Климово, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья 2: Поручители: Клим Жабин и Степан Жабин
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жабина Василиса Ивановна
Первый брак
Смерть
Неизвестно