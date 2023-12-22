Моя Первая Жена Матрона Степанова
Место рождения
Дата рождения1742
Дата смерти1776
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Мой Степан Гаврилов
Мать: Моя Анна Семёнова
ИКОРНИКОВО ИВ-1750 Матрона 11 ИВ-1754 Матрона 12 ИВ-1760 Матрона 17 МК-1763 18.05.1763 Той же вотчины деревни Боркина крестьянин отрок Герасим Ульянов Той же вотчины деревни Икорникова с крестьян... Показать все
Бракосочетание
18.05.1763
Муж: Мой Герасим Ульянов
Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1763 18.05.1763 Той же вотчины деревни Боркина крестьянин отрок Герасим Ульянов Той же вотчины деревни Икорникова с крестьянской Стефановой дочерью Гаврилова девкой Матроной первым браком
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Первая Дочь Анна Герасимова
Отец ребёнка: Мой Герасим Ульянов
МК-1764-1769 записи о рождении нет ИВ-1770 Анна 6, встречается впервые ИВ-1775 Анна 10 ИВ-1780 Анна 15
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Моя Первая Жена Ирина Герасимова
Отец ребёнка: Мой Герасим Ульянов
БОРКИНО МК-1764-1769 записи о рождении нет ИВ-1770 Иринья 5, встречается впервые ИВ-1775 Ирина 9 ИВ-1780 Ирина 14 ИВ-1783 Ирина 17 ИВ-1784 Ирина 18 МК-1788 06.02.1788 Деревни КУЛИКИНА [ОШИБКА, Н... Показать все
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Агафья Герасимова
Отец ребёнка: Мой Герасим Ульянов
МК-1764-1769 записи о рождении нет ИВ-1770 Агафья 3, встречается впервые ИВ-1775 Агафия 8 ИВ-1787 Агафья 20
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Евдокия Герасимова
Отец ребёнка: Мой Герасим Ульянов
МК-1764-1769 записи о рождении нет ИВ-1770 Евдокия 2, встречается впервые ИВ-1775 Евдокия 8 ИВ-1787 Овдотья 19
Рождение ребёнка
17.06.1770
Сын: Иван Герасимов
Отец ребёнка: Мой Герасим Ульянов
ИВ-1770 Иван 6 месяцев МК-1770 17.06.1770 Деревни Боркина у крестьянина Герасима Ульянова сын Иван ИВ-1775 Иван 4 ИВ-1787 Иван 16
Рождение ребёнка
25.03.1775
Сын: Никифор Герасимов
Отец ребёнка: Мой Герасим Ульянов
МК-1775 25.03.1775 Деревни Боркина у крестьянина Герасима Ульянова сын Никифор ИВ-1787 Никифор 13
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Агриппина Герасимова
Отец ребёнка: Мой Герасим Ульянов
ИВ-1776 Агриппины нет, ИВ-1777-1779 ---, ИВ-1780-1781 Агриппины нет МК-1775 рождение брата Никифора, МК-1776-1778 такой книги нет ⛔ === ИВ-1782 Агрипина 5 === ИВ-1783-1785 Агриппины нет МК-1782-1783... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1776
1776/1777/1778 какой-то из этих годов, скорее всего в 1777/1778, так как в 1777 родилась дочь Агриппина