Черномырдин Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1933
Дата смерти15.09.2018
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Черномырдина (Касьянова) Антонида
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.03.1963
Сын: Черномырдин Владимир
Мать ребёнка: Черномырдина (Касьянова) Антонида
Смерть
15.09.2018
Похороны
Неизвестно