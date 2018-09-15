Черномырдин Андрей 20.10.1933 — найти родственников по фамилии на Familio
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Черномырдин Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1933

Дата смерти

15.09.2018

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1938 г.р.

Дети

1963 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черномырдина (Касьянова) Антонида

Учалы, Учалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черномырдина (Касьянова) Антонида

Рождение ребёнка
05.03.1963

Сын: Черномырдин Владимир

Мать ребёнка: Черномырдина (Касьянова) Антонида

Учалы, Учалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
15.09.2018
Учалы, Учалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Похороны
Неизвестно
Учалы, Учалинский муниципальный район, Республика Башкортостан

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