Черномырдина (Касьянова) Антонида 30.03.1938 — найти родственников по фамилии на Familio
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Черномырдина (Касьянова) Антонида

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Место рождения

Рязановка, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

30.03.1938

Дата смерти

05.05.2008

Пол

Женский

Отец

Около 1911 г.р.

Мать

1910 г.р.

Муж

1933 г.р.

Дети

1963 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1938

Отец: Касьянов Григорий

Мать: Касьянова (Дегтярёва) Матрёна

Рязановка, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черномырдин Андрей

Учалы, Учалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черномырдин Андрей

Рождение ребёнка
05.03.1963

Сын: Черномырдин Владимир

Отец ребёнка: Черномырдин Андрей

Учалы, Учалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
05.05.2008
Учалы, Учалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Похороны
Неизвестно
Учалы, Учалинский муниципальный район, Республика Башкортостан

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