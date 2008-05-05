Черномырдина (Касьянова) Антонида
Место рождения
Дата рождения30.03.1938
Дата смерти05.05.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1938
Отец: Касьянов Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Черномырдин Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Черномырдин Андрей
Рождение ребёнка
05.03.1963
Сын: Черномырдин Владимир
Отец ребёнка: Черномырдин Андрей
Смерть
05.05.2008
Похороны
Неизвестно