Семён Иванов
Место рождения
Дата рождения29.08.1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1839
Отец: Иван Никитин
Мать: Параскева Семёнова
ИВ-1839 такой ведомости нет ⛔ МК-1839 Симеон 29/30.08.1839 Казенной Починовской волости деревни Збунова крестьянин Иван Никитин и законная его жена Параскева Семенова, оба православного вероисповедани... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно