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Семён Иванов

Место рождения

Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

29.08.1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1802 г.р.

Мать

1814 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1839

Отец: Иван Никитин

Мать: Параскева Семёнова

Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1839 такой ведомости нет ⛔ МК-1839 Симеон 29/30.08.1839 Казенной Починовской волости деревни Збунова крестьянин Иван Никитин и законная его жена Параскева Семенова, оба православного вероисповедани... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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