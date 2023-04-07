Шабаршина (Антонова) Маргарита Леонидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
Дата смерти2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: Антонов Леонид Алексеевич
Мать: Антонова Ольга
Рождение ребёнка
13.07.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.01.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
2008