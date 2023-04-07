Шабаршина (Антонова) Маргарита Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШабаршина (Антонова) Маргарита Леонидовна

Шабаршина (Антонова) Маргарита Леонидовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

2008

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Антонов Леонид Алексеевич

Мать: Антонова Ольга

Рождение ребёнка
13.07.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
31.01.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
2008
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close