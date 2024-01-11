Герасимов Фёдор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Жена
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Место
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Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.10.1928
Дочь: Герасимова Валентина Федоровна
Мать ребёнка: Панкратова Анна Борисовна
с.Нерльская Новосёлка, Суздальский район, Владимирской области.
Рождение ребёнка
21.07.1945
Дочь: Герасимова Нина Фёдоровна
Мать ребёнка: Панкратова Анна Борисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герасимов Николай Фёдорович
Мать ребёнка: Панкратова Анна Борисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герасимов Анатолий Фёдорович
Мать ребёнка: Панкратова Анна Борисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герасимов Николай Фёдорович
Мать ребёнка: Панкратова Анна Борисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герасимов Генадий Фёдорович
Мать ребёнка: Панкратова Анна Борисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Граня Фёдоровна
Мать ребёнка: Панкратова Анна Борисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герасимов Александр Фёдорович
Мать ребёнка: Панкратова Анна Борисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Герасимова Капитолина Фёдоровна
Мать ребёнка: Панкратова Анна Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно