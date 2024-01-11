Герасимов Фёдор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимов Фёдор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Герасимов Иван Январыч

Мать: Неизвестно Екатерина Графитовна

Рождение ребёнка
13.10.1928

Дочь: Герасимова Валентина Федоровна

Мать ребёнка: Панкратова Анна Борисовна

с.Нерльская Новосёлка, Суздальский район, Владимирской области.
Рождение ребёнка
21.07.1945

Дочь: Герасимова Нина Фёдоровна

Мать ребёнка: Панкратова Анна Борисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасимов Николай Фёдорович

Мать ребёнка: Панкратова Анна Борисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасимов Анатолий Фёдорович

Мать ребёнка: Панкратова Анна Борисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасимов Николай Фёдорович

Мать ребёнка: Панкратова Анна Борисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасимов Генадий Фёдорович

Мать ребёнка: Панкратова Анна Борисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Граня Фёдоровна

Мать ребёнка: Панкратова Анна Борисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасимов Александр Фёдорович

Мать ребёнка: Панкратова Анна Борисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Герасимова Капитолина Фёдоровна

Мать ребёнка: Панкратова Анна Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панкратова Анна Борисовна

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