Герасимов Иван Январыч
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Герасимова Граня Ивановна
Мать ребёнка: Неизвестно Екатерина Графитовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Герасимова Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Неизвестно Екатерина Графитовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Неизвестно Екатерина Графитовна
Бракосочетание
Неизвестно