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Герасимов Николай Фёдорович
Герасимов Николай Фёдорович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Герасимов Фёдор Иванович
Мать
Панкратова (Герасимова) Анна Борисовна
1908 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Герасимов Фёдор Иванович
Мать:
Панкратова Анна Борисовна
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