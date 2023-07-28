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(Влас Лебский) Госпожа

Место рождения

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

1900

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1823 г.р.

Дети

Добавил:

ГТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Бракосочетание
1845

Муж: Лебский Влас

Рождение ребёнка
1848

Сын: Лебский Алексей Власьевич

Отец ребёнка: Лебский Влас

Глебовка, Кущевский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лебский Дмитрий Власьевич

Отец ребёнка: Лебский Влас

Смерть
1900
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область