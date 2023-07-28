(Влас Лебский) Госпожа
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смерти1900
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1845
Муж: Лебский Влас
Рождение ребёнка
1848
Сын: Лебский Алексей Власьевич
Отец ребёнка: Лебский Влас
Глебовка, Кущевский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лебский Дмитрий Власьевич
Отец ребёнка: Лебский Влас
Смерть
1900