Лебский Влас
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смерти1901
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лебский Дмитрий Власьевич
Мать ребёнка: (Влас Лебский) Госпожа
Бракосочетание
1845
Жена: (Влас Лебский) Госпожа
Рождение ребёнка
1848
Сын: Лебский Алексей Власьевич
Мать ребёнка: (Влас Лебский) Госпожа
Глебовка, Кущевский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
1901