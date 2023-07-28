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Лебский Влас

Место рождения

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

Дата рождения

1823

Дата смерти

1901

Пол

Мужской

Добавил:

ГТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лебский Дмитрий Власьевич

Мать ребёнка: (Влас Лебский) Госпожа

Бракосочетание
1845

Жена: (Влас Лебский) Госпожа

Рождение ребёнка
1848

Сын: Лебский Алексей Власьевич

Мать ребёнка: (Влас Лебский) Госпожа

Глебовка, Кущевский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
1901
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

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