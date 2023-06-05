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Горемыкин Федот Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816 или 1817

Дата смерти

17.05.1852

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816 или 1817

Отец: Горемыкин Василий Демидович

Мать: Горемыкина Варвара Кузьминична

Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Шаманова Пелагея Федотовна

Мать ребёнка: Горемыкина Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
12.01.1845

Сын: Горемыкин Афанасий Федотович

Мать ребёнка: Горемыкина Марфа Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горемыкина Марфа Ивановна

Смерть
17.05.1852
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область