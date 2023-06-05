Горемыкин Федот Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816 или 1817
Дата смерти17.05.1852
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816 или 1817
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Шаманова Пелагея Федотовна
Мать ребёнка: Горемыкина Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
12.01.1845
Сын: Горемыкин Афанасий Федотович
Мать ребёнка: Горемыкина Марфа Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.05.1852