Наппу (Хювёнен) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наппу (Хювёнен) Мария Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.06.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.02.1922

Муж: Наппу Иван Иосифович

Рождение ребёнка
19.10.1925

Сын: Наппу Эйно Иванович

Отец ребёнка: Наппу Иван Иосифович

Рождение ребёнка
14.05.1927

Сын: Наппу Вильем Иванович

Отец ребёнка: Наппу Иван Иосифович

Рождение ребёнка
15.11.1929

Сын: Наппу Роберт Иванович

Отец ребёнка: Наппу Иван Иосифович

Рождение ребёнка
16.04.1932

Сын: Наппу Эйно Иванович

Отец ребёнка: Наппу Иван Иосифович

Рождение ребёнка
02.12.1935

Дочь: Эльвира Ивановна

Отец ребёнка: Наппу Иван Иосифович

Смерть
Неизвестно
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