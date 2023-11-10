Наппу (Хювёнен) Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.06.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1922
Муж: Наппу Иван Иосифович
Рождение ребёнка
19.10.1925
Сын: Наппу Эйно Иванович
Отец ребёнка: Наппу Иван Иосифович
Рождение ребёнка
14.05.1927
Отец ребёнка: Наппу Иван Иосифович
Рождение ребёнка
15.11.1929
Отец ребёнка: Наппу Иван Иосифович
Рождение ребёнка
16.04.1932
Сын: Наппу Эйно Иванович
Отец ребёнка: Наппу Иван Иосифович
Рождение ребёнка
02.12.1935
Дочь: Эльвира Ивановна
Отец ребёнка: Наппу Иван Иосифович
Смерть
Неизвестно