Наппу Иван Иосифович
Место рождения
Дата рождения22.03.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1895
Бракосочетание
05.02.1922
Рождение ребёнка
19.10.1925
Сын: Наппу Эйно Иванович
Мать ребёнка: Наппу (Хювёнен) Мария Андреевна
Рождение ребёнка
14.05.1927
Мать ребёнка: Наппу (Хювёнен) Мария Андреевна
Рождение ребёнка
15.11.1929
Мать ребёнка: Наппу (Хювёнен) Мария Андреевна
Рождение ребёнка
16.04.1932
Сын: Наппу Эйно Иванович
Мать ребёнка: Наппу (Хювёнен) Мария Андреевна
Рождение ребёнка
02.12.1935
Дочь: (Наппу) Эльвира Ивановна
Мать ребёнка: Наппу (Хювёнен) Мария Андреевна
Смерть
Неизвестно