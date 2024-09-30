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Наппу Иван Иосифович

Место рождения

Малое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

22.03.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1895

Отец: Наппу Иосиф Густавович

Мать: Наппу (Райккерус) Анна Томасовна

Малое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
05.02.1922

Жена: Наппу (Хювёнен) Мария Андреевна

Рождение ребёнка
19.10.1925

Сын: Наппу Эйно Иванович

Мать ребёнка: Наппу (Хювёнен) Мария Андреевна

Малое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
14.05.1927

Сын: Наппу Вильем Иванович

Мать ребёнка: Наппу (Хювёнен) Мария Андреевна

Малое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
15.11.1929

Сын: Наппу Роберт Иванович

Мать ребёнка: Наппу (Хювёнен) Мария Андреевна

Малое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
16.04.1932

Сын: Наппу Эйно Иванович

Мать ребёнка: Наппу (Хювёнен) Мария Андреевна

Малое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
02.12.1935

Дочь: (Наппу) Эльвира Ивановна

Мать ребёнка: Наппу (Хювёнен) Мария Андреевна

Малое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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