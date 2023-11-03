Шмелев Федот Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмелев Федот Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1836

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: Шмелев Иван Леонович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.06.1856

Дочь: Агриппина Федотовна

Мать ребёнка: Шмелева Фекла Евстафиевна (Астафиевна)

Нижний Чир, Суровикинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
02.08.1860

Сын: Шмелев Степан Федотович

Мать ребёнка: Шмелева Фекла Евстафиевна (Астафиевна)

Нижний Чир, Суровикинский муниципальный район, Волгоградская область
Работа или профессия
Неизвестно
казак
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