Шмелев Федот Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1836
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1836
Отец: Шмелев Иван Леонович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.06.1856
Дочь: Агриппина Федотовна
Мать ребёнка: Шмелева Фекла Евстафиевна (Астафиевна)
Рождение ребёнка
02.08.1860
Мать ребёнка: Шмелева Фекла Евстафиевна (Астафиевна)
Работа или профессия
Неизвестно
казак