Усова Прасковья 1780 — найти родственников по фамилии на Familio

Усова Прасковья

Автор
ОД
Долгушева О.

женский, родилась 1780

умерла Неизвестно

Супруги
Усов Яков Васильевич1779 г.р.
Дети
(Усова) Анна Яковлевна1809 г.р.
Усов Гаврила Яковлевич1814 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усов Яков Васильевич

Рождение ребёнка
1809

Дочь: (Усова) Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Усов Яков Васильевич

Рождение ребёнка
1814

Сын: Усов Гаврила Яковлевич

Отец ребёнка: Усов Яков Васильевич

Смерть
Неизвестно

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