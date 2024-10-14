Усова Прасковья
женский, родилась 1780
умерла Неизвестно
Супруги
Усов Яков Васильевич1779 г.р.
Дети
(Усова) Анна Яковлевна1809 г.р.
Усов Гаврила Яковлевич1814 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Усов Яков Васильевич
Рождение ребёнка
1809
Дочь: (Усова) Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Усов Яков Васильевич
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Усов Яков Васильевич
Смерть
Неизвестно