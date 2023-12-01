Филатов Андриан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1862
Сын: Филатов Дмитрий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1876
Сын: Филатов Павел Андрианович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кованская(шлыкова) Мария
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филатов Василий
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно