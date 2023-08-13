Кравченко Платон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравченко Платон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.04.1906

Дочь: Запорожец Анастасия Платоновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кравченко Василий Платонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Платоновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Паша Платоновна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно