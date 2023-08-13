Кравченко Платон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.04.1906
Дочь: Запорожец Анастасия Платоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кравченко Василий Платонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Платоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Паша Платоновна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно