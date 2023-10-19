Фарафонов Роман Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фарафонов Роман Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1791

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.09.1829

Дочь: Фекла Романовна

Мать ребёнка: Фарафонова Анисия Давыдовна

Завражные Каратаи, Богородская волость, Тетюшский уезд
Бракосочетание
?.04.1830

Жена: Фарафонова Анисия Давыдовна

Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: Фарафонова Марина Романовна

Мать ребёнка: Фарафонова Анисия Давыдовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фарафонов Яков Романович

Мать ребёнка: Фарафонова Анисия Давыдовна

Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
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