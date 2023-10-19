Фарафонов Роман Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1791
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.09.1829
Дочь: Фекла Романовна
Мать ребёнка: Фарафонова Анисия Давыдовна
Завражные Каратаи, Богородская волость, Тетюшский уезд
Бракосочетание
?.04.1830
Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: Фарафонова Марина Романовна
Мать ребёнка: Фарафонова Анисия Давыдовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Фарафонова Анисия Давыдовна
Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин