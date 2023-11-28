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Мишин Степан

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Место рождения

с. Кадышево, Карсунский р-н, Ульяновская обл.

Дата рождения

13.12.1875

Пол

Мужской

Отец

1857 г.р.

Мать

1854 г.р.

Дети

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1909 г.р.
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Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1875

Отец: Мишин Иван

Мать: Мишина Ольга Дмитриевна

с. Кадышево, Карсунский р-н, Ульяновская обл.
Рождение ребёнка
24.11.1897

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мишина Анастасия Алексеевна

Рождение ребёнка
18.01.1900

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мишина Анастасия Алексеевна

Рождение ребёнка
27.11.1901

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мишина Анастасия Алексеевна

с. Кадышево, Карсунский р-н, Ульяновская обл.
Рождение ребёнка
05.12.1903

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мишина Анастасия Алексеевна

с. Кадышево, Карсунский р-н, Ульяновская обл.
Рождение ребёнка
23.02.1909

Сын: Мишин Иван

Мать ребёнка: Мишина Анастасия Алексеевна

с. Кадышево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мишина Анастасия Алексеевна

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