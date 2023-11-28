Мишин Степан
Место рожденияс. Кадышево, Карсунский р-н, Ульяновская обл.
Дата рождения13.12.1875
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1875
Отец: Мишин Иван
Мать: Мишина Ольга Дмитриевна
с. Кадышево, Карсунский р-н, Ульяновская обл.
Рождение ребёнка
24.11.1897
Рождение ребёнка
18.01.1900
Рождение ребёнка
27.11.1901
с. Кадышево, Карсунский р-н, Ульяновская обл.
Рождение ребёнка
05.12.1903
с. Кадышево, Карсунский р-н, Ульяновская обл.
Рождение ребёнка
23.02.1909
Сын: Мишин Иван
Мать ребёнка: Мишина Анастасия Алексеевна
с. Кадышево
Рождение ребёнка
Неизвестно