Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Марфа Платоновна

Отец ребёнка: Платон Иванович

Потворцево, Понгиловская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Евдокия Платоновна

Отец ребёнка: Платон Иванович

Потворцево, Понгиловская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Феодосия Платоновна

Отец ребёнка: Платон Иванович

Потворцево, Понгиловская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Матрона Платоновна

Отец ребёнка: Платон Иванович

Потворцево, Понгиловская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Рождение ребёнка
1779

Сын: Андрей Платонович

Отец ребёнка: Платон Иванович

Потворцево, Понгиловская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Ксения Платоновна

Отец ребёнка: Платон Иванович

Потворцево, Понгиловская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Платон Иванович

Место жительства
Неизвестно
Потворцево, Понгиловская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Смерть
Неизвестно
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