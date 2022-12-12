Дарья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Марфа Платоновна
Отец ребёнка: Платон Иванович
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Евдокия Платоновна
Отец ребёнка: Платон Иванович
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Феодосия Платоновна
Отец ребёнка: Платон Иванович
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Матрона Платоновна
Отец ребёнка: Платон Иванович
Рождение ребёнка
1779
Сын: Андрей Платонович
Отец ребёнка: Платон Иванович
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Ксения Платоновна
Отец ребёнка: Платон Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Платон Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно