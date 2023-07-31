Грачева (Акимова) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Акимов Тимофей Петрович
Мать: Акимова Вера Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грачев ?
Отец ребёнка: Грачев Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сафина ?
Отец ребёнка: Грачев Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грачев ?
Отец ребёнка: Грачев Алексей Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно