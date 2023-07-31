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Грачева (Акимова) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Акимов Тимофей Петрович

Мать: Акимова Вера Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грачев ?

Отец ребёнка: Грачев Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сафина ?

Отец ребёнка: Грачев Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грачев ?

Отец ребёнка: Грачев Алексей Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грачев Алексей Григорьевич

Смерть
Неизвестно