Акимова (Александрова) Вера Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акимова (Александрова) Вера Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.09.1931

Дочь: Кулешова Аграфена Тимофеевна

Отец ребёнка: Акимов Тимофей Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Грачева ?

Отец ребёнка: Акимов Тимофей Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Акимов Михаил Тимофеевич

Отец ребёнка: Акимов Тимофей Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акимов Тимофей Петрович

Смерть
Неизвестно