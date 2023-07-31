Акимова (Александрова) Вера Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.09.1931
Дочь: Кулешова Аграфена Тимофеевна
Отец ребёнка: Акимов Тимофей Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Грачева ?
Отец ребёнка: Акимов Тимофей Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Акимов Тимофей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно