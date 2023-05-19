Шумилин Иоанн Флоров
Место рожденияп. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Дата рождения08.06.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1908
Отец: Шумилин Флор Иоаннов
Мать: Шумилина Дарья Федорова
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Крещение
09.06.1908
Работа или профессия
Неизвестно
крестьнин
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно