Шарапова (Лега) Анжела Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарапова (Лега) Анжела Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.06.?

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.?

Отец: Лега Владимир

Мать: Лега Людмила Владимировна

Рождение ребёнка
05.01.1995

Дочь: Шарапова Диана Вячеславовна

Отец ребёнка: Шарапов Вячеслав Леонидович

Рождение ребёнка
05.01.1995

Дочь: Шарапова Анастасия Вячеславовна

Отец ребёнка: Шарапов Вячеслав Леонидович

Рождение ребёнка
11.08.?

Сын: Шарапов Евгений Вячеславович

Отец ребёнка: Шарапов Вячеслав Леонидович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шарапов Вячеслав Леонидович

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