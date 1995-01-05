Шарапова (Лега) Анжела Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.06.?
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.?
Отец: Лега Владимир
Рождение ребёнка
05.01.1995
Дочь: Шарапова Диана Вячеславовна
Отец ребёнка: Шарапов Вячеслав Леонидович
Рождение ребёнка
05.01.1995
Дочь: Шарапова Анастасия Вячеславовна
Отец ребёнка: Шарапов Вячеслав Леонидович
Рождение ребёнка
11.08.?
Сын: Шарапов Евгений Вячеславович
Отец ребёнка: Шарапов Вячеслав Леонидович
Бракосочетание
Неизвестно