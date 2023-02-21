Лега Людмила Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лега Людмила Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.06.?

Дочь: Шарапова Анжела Владимировна

Отец ребёнка: Лега Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лега Юлий Владимирович

Отец ребёнка: Лега Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лега Яна Владимировна

Отец ребёнка: Лега Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лега Владимир

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