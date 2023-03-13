Лиходумовъ Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.04.1866
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
20.04.1866
Отец: Лиходумовъ Василий
Мать: Лиходумова Екатерина
Рождение ребёнка
1886
Сын: Лиходумовъ Федоръ
Мать ребёнка: Лиходумова Прасковія
Рождение ребёнка
1887
Сын: Лиходумовъ Кузьма
Мать ребёнка: Лиходумова Прасковія
Рождение ребёнка
29.12.1889
Сын: Лиходумовъ Иванъ
Мать ребёнка: Лиходумова Прасковія
Рождение ребёнка
06.06.1891
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Лиходумова Прасковія
Рождение ребёнка
07.05.1894
Дочь: Лиходумова Гликерья
Мать ребёнка: Лиходумова Прасковія
Рождение ребёнка
16.01.1896
Сын: Лиходумовъ Михаилъ
Мать ребёнка: Лиходумова Прасковія
Рождение ребёнка
25.02.1898
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Лиходумова Прасковія