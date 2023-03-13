Лиходумовъ Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лиходумовъ Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1866

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1866

Отец: Лиходумовъ Василий

Мать: Лиходумова Екатерина

Рождение ребёнка
1886

Сын: Лиходумовъ Федоръ

Мать ребёнка: Лиходумова Прасковія

Рождение ребёнка
1887

Сын: Лиходумовъ Кузьма

Мать ребёнка: Лиходумова Прасковія

Рождение ребёнка
29.12.1889

Сын: Лиходумовъ Иванъ

Мать ребёнка: Лиходумова Прасковія

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.06.1891

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Лиходумова Прасковія

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.05.1894

Дочь: Лиходумова Гликерья

Мать ребёнка: Лиходумова Прасковія

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.01.1896

Сын: Лиходумовъ Михаилъ

Мать ребёнка: Лиходумова Прасковія

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.02.1898

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Лиходумова Прасковія

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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