Балашова Наталья Варфоломеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБалашова Наталья Варфоломеевна

Балашова Наталья Варфоломеевна

avatar

Место рождения

Ашитково, Воскресенский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1839 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ашитково, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1856 ст.

Дочь: Евдокия Платоновна

Отец ребёнка: Балашов Платон Иванович

Ашитково, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1861 ст.

Дочь: Екатерина Платоновна

Отец ребёнка: Балашов Платон Иванович

Ашитково, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Балашов Платон Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close