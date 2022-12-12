Балашова Наталья Варфоломеевна
Место рождения
Дата рождения1839 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1856 ст.
Дочь: Евдокия Платоновна
Отец ребёнка: Балашов Платон Иванович
Рождение ребёнка
1861 ст.
Дочь: Екатерина Платоновна
Отец ребёнка: Балашов Платон Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно