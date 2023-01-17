Балашов Платон Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балашов Платон Иванович

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Место рождения

Ашитково, Воскресенский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1835 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835 ст.

Отец: Балашов Иван Семёнович

Мать: Балашова Анна Степановна

Ашитково, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1856 ст.

Дочь: Евдокия Платоновна

Мать ребёнка: Балашова Наталья Варфоломеевна

Ашитково, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1861 ст.

Дочь: Екатерина Платоновна

Мать ребёнка: Балашова Наталья Варфоломеевна

Ашитково, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Балашова Наталья Варфоломеевна

Смерть
Неизвестно
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