Балашов Платон Иванович
Место рождения
Дата рождения1835 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835 ст.
Отец: Балашов Иван Семёнович
Мать: Балашова Анна Степановна
Рождение ребёнка
1856 ст.
Дочь: Евдокия Платоновна
Мать ребёнка: Балашова Наталья Варфоломеевна
Рождение ребёнка
1861 ст.
Дочь: Екатерина Платоновна
Мать ребёнка: Балашова Наталья Варфоломеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно