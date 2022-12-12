Гацуц Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.10.1930
Сын: Гацуц Александр Васильевич
Отец ребёнка: Гацуц Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лида
Отец ребёнка: Гацуц Василий
Находка, Находкинский, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гацуц Виктор
Отец ребёнка: Гацуц Василий
Смерть
Неизвестно