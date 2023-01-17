Гацуц Василий
Место рожденияВоронежская обл
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Воронежская обл
Рождение ребёнка
17.10.1930
Сын: Гацуц Александр Васильевич
Мать ребёнка: Гацуц Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лида
Мать ребёнка: Гацуц Евдокия
Находка, Находкинский, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гацуц Виктор
Мать ребёнка: Гацуц Евдокия
Смерть
Неизвестно