Гацуц Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гацуц Василий

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Место рождения

Воронежская обл

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Воронежская обл
Рождение ребёнка
17.10.1930

Сын: Гацуц Александр Васильевич

Мать ребёнка: Гацуц Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лида

Мать ребёнка: Гацуц Евдокия

Находка, Находкинский, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гацуц Виктор

Мать ребёнка: Гацуц Евдокия

Смерть
Неизвестно
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