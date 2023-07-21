Чумакова (Шишлова) Ксения Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чумакова (Шишлова) Ксения Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1908

Дата смерти

02.05.1990

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1908

Отец: Шишлов Стефан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.02.1930

Дочь: Швед Анна Антоновна

Отец ребёнка: Чумаков Антон Акимович

Рождение ребёнка
15.06.1931

Сын: Чумаков Михаил Антонович

Отец ребёнка: Чумаков Антон Акимович

Рождение ребёнка
03.08.1934

Дочь: Шехова Нина Антоновна

Отец ребёнка: Чумаков Антон Акимович

Рождение ребёнка
10.08.1936

Дочь: Громова Мария Антоновна

Отец ребёнка: Чумаков Антон Акимович

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Чумакова Зинаида Антоновна

Отец ребёнка: Чумаков Антон Акимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чумаков Антон Акимович

Смерть
02.05.1990