Чумакова (Шишлова) Ксения Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1908
Дата смерти02.05.1990
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1908
Отец: Шишлов Стефан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.02.1930
Дочь: Швед Анна Антоновна
Отец ребёнка: Чумаков Антон Акимович
Рождение ребёнка
15.06.1931
Отец ребёнка: Чумаков Антон Акимович
Рождение ребёнка
03.08.1934
Дочь: Шехова Нина Антоновна
Отец ребёнка: Чумаков Антон Акимович
Рождение ребёнка
10.08.1936
Дочь: Громова Мария Антоновна
Отец ребёнка: Чумаков Антон Акимович
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Чумакова Зинаида Антоновна
Отец ребёнка: Чумаков Антон Акимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.05.1990