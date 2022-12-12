Васса Филипова
Место рождения
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1771
Сын: Токмаков Лаврентий Григорьев
Отец ребёнка: Токмаков Григорий Александров
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Кристина
Отец ребёнка: Токмаков Григорий Александров
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Аленка Григорьева
Отец ребёнка: Токмаков Григорий Александров
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Авдотья Григорьева
Отец ребёнка: Токмаков Григорий Александров
Рождение ребёнка
1780
Сын: Токмаков Герасим Григорьев
Отец ребёнка: Токмаков Григорий Александров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно