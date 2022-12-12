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Васса Филипова

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Место рождения

Расховец, Советский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Расховец, Советский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1771

Сын: Токмаков Лаврентий Григорьев

Отец ребёнка: Токмаков Григорий Александров

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Кристина

Отец ребёнка: Токмаков Григорий Александров

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Аленка Григорьева

Отец ребёнка: Токмаков Григорий Александров

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Авдотья Григорьева

Отец ребёнка: Токмаков Григорий Александров

Рождение ребёнка
1780

Сын: Токмаков Герасим Григорьев

Отец ребёнка: Токмаков Григорий Александров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Токмаков Григорий Александров

Смерть
Неизвестно
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