посёлок разъезда Расховец, посёлок разъезда Расховец, Советский муниципальный район, Курская область (на 2019) — Familio

Расховец

Советский муниципальный район, Курская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок разъезда
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Щигровский уезд
3165Расховец (Росоховец), с. каз. и вл.при рч. Расховце.351290442533Церковь православная 1. Завод винокуренный. Мельниц 2.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курская область, Советский район
50288Расховецпос.рзд51°53'37°25'M-37-003

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курская область, Советский муниципальный район, Сельское поселение Ленинский сельсовет
38636434136п рзд Расховецп рзд
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