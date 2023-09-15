Кравченко (Шутченко) Параскева Авдеева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Рождение ребёнка
25.07.1877
Сын: Кравченко Николай Митрофанов
Отец ребёнка: Кравченко Митрофан Иванов
Рождение ребёнка
23.05.1879
Дочь: Омельченко Ирина Митрофанова
Отец ребёнка: Кравченко Митрофан Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно