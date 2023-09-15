Кравченко (Шутченко) Параскева Авдеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравченко (Шутченко) Параскева Авдеева

Место рождения

Будище, Чернігівська область

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: Шутченков Авдей Иванович

Мать: Шутченкова Анна Васильевна

Будище, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.07.1877

Сын: Кравченко Николай Митрофанов

Отец ребёнка: Кравченко Митрофан Иванов

Будище, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.05.1879

Дочь: Омельченко Ирина Митрофанова

Отец ребёнка: Кравченко Митрофан Иванов

Будище, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кравченко Митрофан Иванов

Смерть
Неизвестно
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