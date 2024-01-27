Завгородний Василий Григорьвич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1949
Дата смерти1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949
Отец: Завгородний Григорий Никифорович
Мать: Надежда
Рождение ребёнка
11.08.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия
Рождение ребёнка
27.07.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
1999