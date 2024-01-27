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Завгородний Василий Григорьвич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1949

Дата смерти

1999

Пол

Мужской

Отец

1926 г.р.

Мать

1922 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949

Отец: Завгородний Григорий Никифорович

Мать: Надежда

Рождение ребёнка
11.08.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия
Рождение ребёнка
27.07.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1999
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