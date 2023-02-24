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Тремасов Дмитрий Никитович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

Жена

1941 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Тремасов Св Во О Рожд. Высл. В Казань 14.08.1950 Никита Степанович

Мать: Ксения

Рождение ребёнка
19.11.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тремасова Екатерина

г.Каган, Бухарская область, Узбекистан
Рождение ребёнка
10.03.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тремасова Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тремасова Екатерина

Смерть
Неизвестно
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