Тремасов Дмитрий Никитович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1936
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Рождение ребёнка
19.11.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тремасова Екатерина
г.Каган, Бухарская область, Узбекистан
Рождение ребёнка
10.03.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тремасова Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тремасова Екатерина
Смерть
Неизвестно