Тремасова Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1941
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.11.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тремасов Дмитрий Никитович
г.Каган, Бухарская область, Узбекистан
Рождение ребёнка
10.03.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тремасов Дмитрий Никитович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно