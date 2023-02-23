Тремасова Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тремасова Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1941

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1936 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.11.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тремасов Дмитрий Никитович

г.Каган, Бухарская область, Узбекистан
Рождение ребёнка
10.03.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тремасов Дмитрий Никитович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тремасов Дмитрий Никитович

Смерть
Неизвестно
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