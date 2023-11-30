Меланья Андреевна
Место рождения
Дата рождения01.01.1800 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1800 ст.
Отец: Андрей Лукич
Мать: Наталья Сидоровна
Бракосочетание
17.01.1819
Торжок, город Торжок, Тверская область
Рождение ребёнка
01.12.1819 ст.
Сын: Стрункин Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Стрункин Сергей Петрович
Рождение ребёнка
30.10.1822 ст.
Отец ребёнка: Стрункин Сергей Петрович
Рождение ребёнка
02.11.1824 ст.
Отец ребёнка: Стрункин Сергей Петрович
Рождение ребёнка
27.06.1826 ст.
Дочь: Марфа Сергеевна
Отец ребёнка: Стрункин Сергей Петрович
Рождение ребёнка
27.12.1827 ст.
Дочь: Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Стрункин Сергей Петрович
Рождение ребёнка
06.11.1829 ст.
Дочь: Марья Сергеевна
Отец ребёнка: Стрункин Сергей Петрович
Рождение ребёнка
01.11.1831 ст.
Дочь: Матрена Сергеевна
Отец ребёнка: Стрункин Сергей Петрович
Рождение ребёнка
09.01.1835 ст.
Отец ребёнка: Стрункин Сергей Петрович
Рождение ребёнка
01.09.1835 ст.
Дочь: Елизавета Сергеевна
Отец ребёнка: Стрункин Сергей Петрович
Рождение ребёнка
03.09.1840 ст.
Сын: Стрункин Матвей Сергеевич
Отец ребёнка: Стрункин Сергей Петрович
Смерть
Неизвестно