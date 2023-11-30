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Меланья Андреевна

Место рождения

Чибичкино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

01.01.1800 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1800 ст.

Отец: Андрей Лукич

Мать: Наталья Сидоровна

Чибичкино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
17.01.1819

Муж: Стрункин Сергей Петрович

Торжок, город Торжок, Тверская область
Рождение ребёнка
01.12.1819 ст.

Сын: Стрункин Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Стрункин Сергей Петрович

Ульяново, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
30.10.1822 ст.

Сын: Стрункин Павел Сергеевич

Отец ребёнка: Стрункин Сергей Петрович

Ульяново, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.11.1824 ст.

Сын: Стрункин Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Стрункин Сергей Петрович

Ульяново, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.06.1826 ст.

Дочь: Марфа Сергеевна

Отец ребёнка: Стрункин Сергей Петрович

Ульяново, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.12.1827 ст.

Дочь: Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Стрункин Сергей Петрович

Ульяново, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.11.1829 ст.

Дочь: Марья Сергеевна

Отец ребёнка: Стрункин Сергей Петрович

Ульяново, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.11.1831 ст.

Дочь: Матрена Сергеевна

Отец ребёнка: Стрункин Сергей Петрович

Ульяново, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.01.1835 ст.

Сын: Стрункин Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Стрункин Сергей Петрович

Ульяново, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.09.1835 ст.

Дочь: Елизавета Сергеевна

Отец ребёнка: Стрункин Сергей Петрович

Ульяново, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.09.1840 ст.

Сын: Стрункин Матвей Сергеевич

Отец ребёнка: Стрункин Сергей Петрович

Ульяново, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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