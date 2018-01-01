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Драницын Иван Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906 ст.

Дата смерти

1952

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1907 г.р.

Дети

1929 г.р.
1934 г.р.
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1940 г.р.
1945 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1929

Сын: Драницын Петр Иванович

Мать ребёнка: Драницына Анастасия Федоровна

Рождение ребёнка
1934

Сын: Драницын Алексей Иванович

Мать ребёнка: Драницына Анастасия Федоровна

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Драницына Анастасия Федоровна

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Серафима Ивановна

Мать ребёнка: Драницына Анастасия Федоровна

Рождение ребёнка
1945

Сын: Драницын Николай Иванович

Мать ребёнка: Драницына Анастасия Федоровна

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Драницына Анастасия Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Драницына Анастасия Федоровна

Смерть
1952
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