Драницын Иван Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906 ст.
Дата смерти1952
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1929
Мать ребёнка: Драницына Анастасия Федоровна
Рождение ребёнка
1934
Сын: Драницын Алексей Иванович
Мать ребёнка: Драницына Анастасия Федоровна
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Драницына Анастасия Федоровна
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Серафима Ивановна
Мать ребёнка: Драницына Анастасия Федоровна
Рождение ребёнка
1945
Сын: Драницын Николай Иванович
Мать ребёнка: Драницына Анастасия Федоровна
Рождение ребёнка
1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Драницына Анастасия Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1952