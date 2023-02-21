Драницына (Блинова) Анастасия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.02.1907 ст.
Дата смерти?.12.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1907 ст.
Отец: Блинов Федор Прокопьевич
Мать: Блинова Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1929
Отец ребёнка: Драницын Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1934
Сын: Драницын Алексей Иванович
Отец ребёнка: Драницын Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Драницын Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Серафима Ивановна
Отец ребёнка: Драницын Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1945
Сын: Драницын Николай Иванович
Отец ребёнка: Драницын Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Драницын Иван Яковлевич
Место жительства
Неизвестно
Фишовское, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.12.1991