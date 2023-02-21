Драницына (Блинова) Анастасия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Драницына (Блинова) Анастасия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.1907 ст.

Дата смерти

?.12.1991

Пол

Женский

Отец

1858 г.р.

Мать

1864 г.р.

Муж

1906 г.р.

Дети

1929 г.р.
1934 г.р.
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1940 г.р.
1945 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1907 ст.

Отец: Блинов Федор Прокопьевич

Мать: Блинова Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Драницын Петр Иванович

Отец ребёнка: Драницын Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
1934

Сын: Драницын Алексей Иванович

Отец ребёнка: Драницын Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Драницын Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Серафима Ивановна

Отец ребёнка: Драницын Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
1945

Сын: Драницын Николай Иванович

Отец ребёнка: Драницын Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Драницын Иван Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Фишовское, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Драницын Иван Яковлевич

Смерть
?.12.1991
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