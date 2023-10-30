Симбиряков Пётр Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Симбиряков Фёдор
Мать: Симбирякова Ефросинья
Рождение ребёнка
14.07.1971
Дочь: Рубцова Елена Петровна
Мать ребёнка: Симбирякова Лидия Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Симбирякова Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Симбирякова Лидия Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Симбиряков Анатолий Петрович
Мать ребёнка: Симбирякова Лидия Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ситникова Ольга Петровна
Мать ребёнка: Симбирякова Лидия Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пучкова Людмила Петровна
Мать ребёнка: Симбирякова Лидия Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно