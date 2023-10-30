Симбиряков Пётр Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симбиряков Пётр Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Симбиряков Фёдор

Мать: Симбирякова Ефросинья

Рождение ребёнка
14.07.1971

Дочь: Рубцова Елена Петровна

Мать ребёнка: Симбирякова Лидия Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Симбирякова Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Симбирякова Лидия Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Симбиряков Анатолий Петрович

Мать ребёнка: Симбирякова Лидия Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ситникова Ольга Петровна

Мать ребёнка: Симбирякова Лидия Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пучкова Людмила Петровна

Мать ребёнка: Симбирякова Лидия Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Симбирякова Лидия Максимовна

Смерть
Неизвестно
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