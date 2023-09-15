Юсупов Николай Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юсупов Николай Борисович

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

Между 1827 и 1831

Дата смерти

1891

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1827 и 1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Князь.
Образование
1850
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Образовательное учреждение: Петербургский государственный университет Специальность: юрист Окончил юридический факультет со степенью кандидата.
Работа или профессия
Около 1851
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причислен ко II отделению Собственной Е. И. В. Канцелярии сверх штата.
Работа или профессия
?.03.1852
Временно прикомандирован в канцелярию наместника кавказского князя М. С. Воронцова.
Работа или профессия
?.04.1853
Назначен состоять при генерал-губернаторе Риги.
Работа или профессия
1854
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
За приношение значительной суммы на снаряжение двух батальонов пехоты пожалован в звание камер-юнкера Высочайшего Двора.
Работа или профессия
01.03.1856
Временно причислен к русской миссии в Мюнхене.
Работа или профессия
?.07.1856
Причислен сверх штата к русскому посольству в Париже.
Работа или профессия
Около 1857
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Занимал ряд благотворительных должностей и пост почётного мирового судьи.
Бракосочетание
Около 1858

Жена: Рибопьер Татьяна Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Лукашевич Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Рибопьер Татьяна Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
?.09.1861

Дочь: Юсупова Зинаида Николаевна

Мать ребёнка: Рибопьер Татьяна Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
С 1862 по 1870
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Заместитель директора Публичной библиотеки.
Место жительства
После 1880
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Подготовил историю рода Юсуповых, издал за свой счёт несколько работ религиозно-философского содержания.
Работа или профессия
Неизвестно
Чиновник
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1891
Баден. Последний представитель по мужской линии рода князей Юсуповых.
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