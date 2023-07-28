Леухина Евдокия Максимовна
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смерти1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Леухина Нина Павловна
Отец ребёнка: Леухин Павел Фёдорович
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Ростовцева Валентина Павловна
Отец ребёнка: Леухин Павел Фёдорович
Рождение ребёнка
1939
Отец ребёнка: Леухин Павел Фёдорович
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Леухина Александра Павловна
Отец ребёнка: Леухин Павел Фёдорович
Рождение ребёнка
1945
Отец ребёнка: Леухин Павел Фёдорович
Рождение ребёнка
1947
Отец ребёнка: Леухин Павел Фёдорович
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Леухина Галина Ивановна
Отец ребёнка: Виногоров Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1978