Леухина Евдокия Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леухина Евдокия Максимовна

Место рождения

Удельное, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1910

Дата смерти

1978

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Удельное, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Леухина Нина Павловна

Отец ребёнка: Леухин Павел Фёдорович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Ростовцева Валентина Павловна

Отец ребёнка: Леухин Павел Фёдорович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1939

Сын: Леухин Алексей Павлович

Отец ребёнка: Леухин Павел Фёдорович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1942

Дочь: Леухина Александра Павловна

Отец ребёнка: Леухин Павел Фёдорович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1945

Сын: Леухин Геннадий Павлович

Отец ребёнка: Леухин Павел Фёдорович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1947

Сын: Леухин Владимир Павлович

Отец ребёнка: Леухин Павел Фёдорович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1952

Дочь: Леухина Галина Ивановна

Отец ребёнка: Виногоров Иван Васильевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леухин Павел Фёдорович

Смерть
1978
Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл