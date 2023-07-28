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Макмак Михаил Федорович

Место рождения

Малоянисоль

Дата рождения

06.11.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1918

Отец: Макмак Федор Николаевич

Мать: Макмак Анна Васильевна

Военная служба
1941
Военная награда
02.06.1943
Приказ 427 отпабр РГК о награждении ст.сержанта медалью "За оборону Ленинграда"
ЦАМО РФ , Ф 9817-2-5
Военная награда
23.07.1943
Приказ № 4/н издан ВС 93 пап 27 отпабр РГК Воронежского фр. о награждении медалью "За боевые заслуги"
ЦАМО РФ , Ф - 33-686044-1497
Смерть
Неизвестно