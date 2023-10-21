Наседкина Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаседкина Мария

Наседкина Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1781 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1799

Сын: Наседкин Федор Евстафьевич

Отец ребёнка: Некрасов Евстафий Власович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1801

Сын: Наседкин Петр Евстафьевич

Отец ребёнка: Некрасов Евстафий Власович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1802

Сын: Наседкин Григорий Евстафьевич

Отец ребёнка: Некрасов Евстафий Власович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1806

Сын: Наседкин Гаврило Евстафьевич

Отец ребёнка: Некрасов Евстафий Власович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1807

Дочь: Ефимия Евстафьевна

Отец ребёнка: Некрасов Евстафий Власович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1810

Сын: Наседкин Тихон Евстафьевич

Отец ребёнка: Некрасов Евстафий Власович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1813

Дочь: Евдокея Евстафьевна

Отец ребёнка: Некрасов Евстафий Власович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Евстафий Власович

Смерть
Неизвестно
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