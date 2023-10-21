Наседкина Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1799
Сын: Наседкин Федор Евстафьевич
Отец ребёнка: Некрасов Евстафий Власович
Рождение ребёнка
Вычислено 1801
Сын: Наседкин Петр Евстафьевич
Отец ребёнка: Некрасов Евстафий Власович
Рождение ребёнка
Вычислено 1802
Сын: Наседкин Григорий Евстафьевич
Отец ребёнка: Некрасов Евстафий Власович
Рождение ребёнка
Вычислено 1806
Сын: Наседкин Гаврило Евстафьевич
Отец ребёнка: Некрасов Евстафий Власович
Рождение ребёнка
Вычислено 1807
Дочь: Ефимия Евстафьевна
Отец ребёнка: Некрасов Евстафий Власович
Рождение ребёнка
Вычислено 1810
Сын: Наседкин Тихон Евстафьевич
Отец ребёнка: Некрасов Евстафий Власович
Рождение ребёнка
Вычислено 1813
Дочь: Евдокея Евстафьевна
Отец ребёнка: Некрасов Евстафий Власович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно