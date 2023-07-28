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(Сотникова) Анна Яковлевна

Место рождения

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

19.01.1888

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1888

Отец: Сотников Яков Николаевич

Мать: Сотникова Евдокия Ивановна

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область