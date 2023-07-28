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(Сотникова) Анна Яковлевна
(Сотникова) Анна Яковлевна
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Место рождения
Сластёнка
, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Дата рождения
19.01.1888
Пол
Женский
Отец
Сотников Яков Николаевич
Мать
Сотникова (Симонова?) Евдокия Ивановна
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
19.01.1888
Отец:
Сотников Яков Николаевич
Мать:
Сотникова Евдокия Ивановна
Сластёнка
, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
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