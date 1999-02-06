Зильберберг (Алфабет) Блюма
Место рожденияЦарство Польское, Российская Империя
Дата рожденияОколо 1900
Дата смерти1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Царство Польское, Российская Империя
Рождение ребёнка
1926
Сын: Зильберберг Леонид (Либкинд) Абрамович
Отец ребёнка: Зильберберг Абрам
Рождение ребёнка
20.12.1928
Дочь: Зильберберг Анна Абрамовна
Отец ребёнка: Зильберберг Абрам
г. Люблин, Польская Республика
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зильберберг Абрам
Смерть
1968