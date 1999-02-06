Зильберберг (Алфабет) Блюма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зильберберг (Алфабет) Блюма

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Место рождения

Царство Польское, Российская Империя

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

1968

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Царство Польское, Российская Империя
Рождение ребёнка
1926

Сын: Зильберберг Леонид (Либкинд) Абрамович

Отец ребёнка: Зильберберг Абрам

Рождение ребёнка
20.12.1928

Дочь: Зильберберг Анна Абрамовна

Отец ребёнка: Зильберберг Абрам

г. Люблин, Польская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зильберберг Абрам

Смерть
1968
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