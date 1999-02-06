Зильберберг Анна (Хана Рахель) Абрамовна
Место рожденияг. Люблин, Польская Республика
Дата рождения20.12.1928
Дата смерти06.02.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1928
Отец: Зильберберг Абрам
Мать: Зильберберг Блюма
г. Люблин, Польская Республика
Рождение ребёнка
Около 1949
Дочь: Идлис Розалия Григорьевна
Отец ребёнка: Идлис Григорий Моисеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Идлис Григорий Моисеевич
Смерть
06.02.1999
Москва, город федерального значения Москва
Похоронена: кладбище Ракитки, г. Москва