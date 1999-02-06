Зильберберг Анна (Хана Рахель) Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зильберберг Анна (Хана Рахель) Абрамовна

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Место рождения

г. Люблин, Польская Республика

Дата рождения

20.12.1928

Дата смерти

06.02.1999

Пол

Женский

Отец

Около 1900 г.р.

Мать

Около 1900 г.р.

Муж

1928 г.р.

Дети

Около 1949 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1928

Отец: Зильберберг Абрам

Мать: Зильберберг Блюма

г. Люблин, Польская Республика
Рождение ребёнка
Около 1949

Дочь: Идлис Розалия Григорьевна

Отец ребёнка: Идлис Григорий Моисеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Идлис Григорий Моисеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Идлис Григорий Моисеевич

Смерть
06.02.1999
Москва, город федерального значения Москва
Похоронена: кладбище Ракитки, г. Москва
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